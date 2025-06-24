Стало известно о гибели еще одного иранского генерала в результате атаки Израиля

БАКУ /Trend/ - 23 июня в результате удара Израиля по Тегерану погиб командующий Управлением охраны организации «Басидж» генерал Мохаммад Теги Юсифванд.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на штаб Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Лорестане.

Согласно информации, иранский генерал погиб в результате израильских бомбардировок нескольких районов Тегерана.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

24 июня при посредничестве Президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о прекращении огня.

Верховный Совет национальной безопасности Ирана также выступил с заявлением, в котором отметил, что атаки были прекращены.

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