Названы данные по уборке урожая зерновых в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 35,6% посевных площадей озимых культур завершен сбор урожая, собрано 1 087 507 тонн урожая. Убрано 13,2% посевных площадей пшеницы и 62,1% посевных площадей ячменя.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, средняя урожайность в настоящее время составляет 35,3% по пшенице и 32,2% по ячменю.

"В уборке урожая участвуют 1604 комбайна. Из них 598 комбайнов находятся на балансе ОАО "Агросервис", а 1006 комбайнов - на балансе физических и юридических лиц. В настоящее время наибольшее количество комбайнов задействовано в уборке в Джалилабадском (127 единиц), Шекинском (120 единиц), Агсуинском (112 единиц) и Кюрдамирском (86 единиц) районах.

В 2024-2025 сельскохозяйственном году из посеянного на 426 623 гектарах ячменя убран урожай на 264 861 гектаре, с полей убрано 852 176 тонн ячменя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уборка ячменя полностью завершена в Нефтчалинском, Лянкяранском, Сальянском, Евлахском и Бардинском районах. Уборка ячменя в Агдаме, Агдаше, Джалилабаде, Физули, Нафталане, Гаджигабуле, Масаллы, Саатлы, Сабирабаде, Шуше, Тертере, Уджаре и Зардабе составляет более 90 процентов.

В настоящее время в 51 районе республики активно идет уборка урожая. Прогнозируется, что она будет завершена в оптимальные сроки.

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