В Иране раскрыта сумма выплат производителям чая

БАКУ/Trend/ - С 21 апреля 2025 года иранским производителям чая было выплачено 6,14 триллиона риалов (примерно 9,43 миллиона долларов США) за сданные чайные листья.

Как сообщает Trend со ссылкой на иранскую Организацию производителей чая, за указанный период у производителей было закуплено 51 700 тонн чайных листьев на общую сумму 12,1 триллиона риалов (около 18,6 миллиона долларов США).

Согласно заявлению главы организации Хабиба Джахансаза, оставшаяся часть средств — 5,96 триллиона риалов (примерно 9,17 миллиона долларов США) — будет выплачена в ближайшие дни.

Он также отметил, что из общего объема закупленных чайных листьев 43 100 тонн (83 процента) составляют листья первого сорта, а 8 560 тонн (17 процентов) — второго сорта.

Отмечается, что в прошлом иранском году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) из собранных на площади 22 000 гектаров чайных листьев в стране было произведено 29 000 тонн сухого чая на сумму 25 триллионов риалов (примерно 43 миллиона долларов США).

Площадь чайных плантаций в Иране на сегодняшний день составляет около 22 000 гектаров. В текущем иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) планируется закупить у производителей 140 000 тонн чайных листьев.