США должны понести ответные меры за авиаудары по иранским ядерным объектам - Пезешкиан

БАКУ/ Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны понести ответные меры за авиаудары по иранским ядерным объектам.

Как сообщает Trend, об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Пезешкиан подчеркнул, что ночные атаки со стороны США ставят под сомнение искренность их заявлений о стремлении к диалогу и миру.

«Во время встреч с представителями США мы говорили о доверии, но на деле Вашингтон поступил иначе и нанес удары по нашим ядерным объектам. Если бы вы оказались в такой ситуации, как бы вы поступили? Конечно, за подобную агрессию должен последовать ответ», — отметил президент Ирана.