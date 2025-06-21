В Азербайджане вводятся новые правила оформления наследства между сонаследниками

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые правила, регулирующие порядок выдачи свидетельства о праве на наследство между сонаследниками.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Гражданский кодекс, который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, при выдаче свидетельства о праве на наследство одному из наследников, подавшему заявление, нотариус будет обязан определить и указать в документе доли имущества, причитающиеся другим сонаследникам, даже если они не подали соответствующее заявление.

Информация о таких сонаследниках и их долях будет внесена в государственные реестры недвижимого и движимого имущества.

Каждый из сонаследников сможет получить свидетельство о наследовании свой доли наследства.

Каждый из сонаследников сможет впоследствии получить отдельное свидетельство на свою долю наследства. До получения этого документа они также смогут распоряжаться своей долей на основании нотариально заверенного соглашения. При передаче своей части другим сонаследникам по соглашению, соответствующая доля будет перераспределена, и итоговая доля будет отражена в выданном свидетельстве.

Согласно действующему законодательству, свидетельство о праве на наследство может быть выдано как на все имущество, так и на его часть — как совместно, так и каждому наследнику отдельно. При этом выдача свидетельства одному наследнику не ограничивает права других получить аналогичный документ на свою долю.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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