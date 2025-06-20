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Назван товарооборот между Ферганской областью Узбекистана и Азербайджаном в январе-мае

Экономика Материалы 20 июня 2025 16:37 (UTC +04:00)
Назван товарооборот между Ферганской областью Узбекистана и Азербайджаном в январе-мае

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ/Trend/ - Внешнеторговый оборот Ферганской области Узбекистана с Азербайджаном за последние пять месяцев составил 3,3 миллиона долларов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель хокима Ферганской области Нуриддин Мамажонов в ходе III межрегионального форума Азербайджан - Узбекистан в Баку.

"Внешнеторговый оборот Ферганской области с Азербайджаном за последние пять месяцев составил 3,3 миллиона долларов. Конечно, на фоне общего объёма нашей внешней торговли эта сумма невелика, однако, несмотря на это, у нас имеется значительный потенциал для расширения сотрудничества", - сказал он.

По его словам, благодаря политике правительств Узбекистана и Азербайджана, за последние 3–4 года было налажено активное сотрудничество с азербайджанскими предпринимателями и партнёрами в сфере торговли и инвестиций.

"Основным направлением нашего взаимодействия с азербайджанскими партнёрами является переработка сельскохозяйственной продукции с последующим экспортом на европейские рынки", - сказал Мамажонов.

По его словам, на сегодня в Ферганской области функционируют 11 совместных предприятий с азербайджанскими партнёрами, из которых восемь — это совместные предприятия, а три реализуются за счёт азербайджанского капитала.

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