В Баку откроется офис азербайджано-узбекского инвестиционного фонда - министр

БАКУ/Trend/- В ближайшее время в Баку будет открыт офис азербайджано-узбекского инвестиционного фонда.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе III межрегионального форума Азербайджан - Узбекистан в Баку.

Министр отметил, что на данный момент управление фонда, первоначальный капитал которого составляет 500 миллионов долларов США базируется в Ташкенте. По его словам, при активном участии предпринимателей, в том числе находящихся в зале, ожидается максимально оперативное и эффективное освоение этих средств.

М. Джаббаров также напомнил о создании Торгового представительства Азербайджана в Узбекистане, которое станет ключевым инструментом для продвижения экспорта, развития инвестиционного сотрудничества, установления прямых деловых связей между предпринимателями двух стран и реализации совместных кооперационных проектов в регионе.