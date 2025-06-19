Иностранные журналисты побывали в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Американский корреспондент итальянского информационного агентства "İtalpress" Стефано Ваккара, президент компании "Jordan Report Media and Entertainment", журналист иорданского происхождения Джордан Дакамсе, а также сотрудница вашингтонского бюро агентства "Report" Вусала Аббасова побывали в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и провели встречу с заместителем председателя Эльшадом Алиевым.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Сообщается, что заместитель председателя рассказал о диаспорской политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, о географии расселения соотечественников за рубежом, современных миграционных процессах, долгосрочных проектах Комитета, а также идее создания единой сети азербайджанской диаспоры. Он отметил, что в настоящее время у Комитета налажены широкие связи с соотечественниками в 70 странах, созданы координационные советы для централизованной работы диаспоры, а также открыто 30 Домов Азербайджана в 20 странах мира. Было подчеркнуто значение распространения объективной информации о нашей стране в международных СМИ и противодействия дезинформации. В этом контексте высоко была оценена профессиональная деятельность иностранных журналистов.

Гости выразили благодарность руководству Комитета за теплый прием и высокий уровень организации визита, отметив, что поездка существенно повлияла на уровень их информированности об Азербайджане и регионе в целом. Журналисты поделились своими впечатлениями и наблюдениями, подчеркнув, что Азербайджан прилагает серьезные усилия для развития диаспоры, и они редко сталкивались с подобными примерами в своей практике. Иностранные журналисты также подчеркнули важность развития дружественных связей между странами, которые они представляют, и Азербайджаном, и заявили о своей готовности продолжать распространять объективную информацию о нашей стране.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по ряду тем, представляющих взаимный интерес, включая взаимодействие Комитета и диаспоры с зарубежными СМИ, вопросы объективности международной журналистики. Журналистам были даны ответы на интересующие их вопросы.

Отметим, что визит журналистов, работающих в США, в Азербайджан был организован при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой. В целом за последние годы более 1000 иностранных историков, политологов, журналистов и юристов при содействии Комитета посетили освобожденные от оккупации территории. Они ознакомились с ущербом, нанесенным этим территориям в результате армянской оккупации, а также с процессом восстановления в Карабахе. В результате этих визитов в зарубежных СМИ были опубликованы сотни статей.

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