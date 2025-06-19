Назначен новый командующий Сухопутными войсками КСИР Ирана

БАКУ /Trend/ - На фоне продолжающейся эскалации между Ираном и Израилем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил нового командующего Сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на информационное агентство Tasnim.

Согласно информации, на эту должность назначен бригадный генерал Мухаммед Карами.

В приказе Хаменеи о назначении подчеркиваеся военный опыт нового командования, от нового командующего требуется приложить усилия для повышения возможностей и уровня подготовки Сухопутных войск КСИР по всем направлениям.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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