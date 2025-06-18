Обсуждены перспективы сотрудничества между институтами омбудсмена Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - В рамках Международного симпозиума омбудсменов состоялась встреча между уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой и главным омбудсменом Турецкой Республики Мехметом Акарджой.

Как сообщает Trend, в ходе встречи было выражено удовлетворение сотрудничеством между омбудсменами двух стран в области защиты прав и свобод человека.

Состоялся подробный обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.

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