Верховенство закона - важнейший гарант защиты прав и свобод человека - Сабина Алиева

БАКУ /Trend/ - Верховенство закона - это не только краеугольный камень справедливого и устойчивого развития общества, но и самый важный гарант защиты прав и свобод человека.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, выступая сегодня на Международном симпозиуме омбудсменов на тему "Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и Национальных институтов прав человека".

Она отметила, что в этом отношении закрепление в Конституции обеспечения прав и свобод человека в качестве высшей цели государства, а также создание института Омбудсмана с конституционным статусом, ответственного за реализацию этой высшей цели, является проявлением высочайшей оценки прав человека в Азербайджане.

"Одна из основных целей Конституции - защита государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности. Эти факторы выступают в качестве главных условий существования демократического государства и его институциональной устойчивости, а также превращения в субъект международного права. С гордостью можно отметить, что под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, земли Азербайджана, находившиеся под оккупацией более тридцати лет, были освобождены, международно признанная территориальная целостность и суверенитет страны полностью восстановлены, а в регионе обеспечены мир и стабильность.

В связи с этим, в рамках объявленного указом главы государства "Года Конституции и Суверенитета" по случаю 30-й годовщины принятия Конституции Азербайджанской Республики и 5-й годовщины победы в Отечественной войне, сегодняшний Международный симпозиум имеет особое значение с точки зрения пропаганды и укрепления верховенства закона и ценностей суверенитета",- добавила она.

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