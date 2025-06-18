Северная Македония видит большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сфере "зеленой" энергетики – депутат

БАКУ /Trend/ – Между Северной Македонией и Азербайджаном существует значительный потенциал для укрепления сотрудничества в энергетической сфере, особенно в области "зеленой" энергетики.

Об этом Trend на полях 65-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) заявила депутат парламента Северной Македонии Благица Ласовска.

"Считаю, что между Македонией и Азербайджаном есть возможности для более тесного сотрудничества. Сегодня здесь находится наша парламентская делегация, и председатель парламента проводит двусторонние встречи с азербайджанскими коллегами. Я искренне верю, что наше взаимодействие будет только расширяться", – отметила она.

По словам депутата, энергетика, в частности "зеленая" энергия, становится ключевым приоритетом нового правительства Северной Македонии.

"Зеленая энергетика сегодня крайне важна для всего мира. Моя страна должна двигаться в этом направлении. В настоящее время это приоритет для нового правительства, и энергетика в целом – стратегически важный сектор. Азербайджан может оказать нам поддержку в этом переходе. Насколько я знаю, у Азербайджана имеются значительные ресурсы как традиционной, так и возобновляемой энергии", – подчеркнула депутат.

Она также отметила важную роль парламентской дипломатии в укреплении двусторонних связей и подчеркнула необходимость продолжения политического диалога.

"Политики наших стран должны чаще встречаться и обсуждать важнейшие вопросы. Как парламентарий, я уверена, что парламент играет ключевую роль в этом процессе", – добавила Ласовска.

Депутат выразила надежду, что в ходе заседания ПА ОЧЭС будет обсужден и вопрос энергетического сотрудничества, отметив: "Это отличная возможность создать что-то новое и значимое для наших двух стран".