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Таджикистан планирует принять участие во Всемирном конгрессе по охране природы МСОП (Эксклюзив)

Таджикистан Материалы 17 июня 2025 12:33 (UTC +04:00)
Таджикистан планирует принять участие во Всемирном конгрессе по охране природы МСОП (Эксклюзив)
Фото: Международный союз охраны природы (МСОП)

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ/Trend/ - Таджикистан планирует принять участие во Всемирном конгрессе Международного союза охраны природы (МСОП).

Об этом сказала Trend генеральный директор МСОП, доктор Грэтель Агилар.

"Мы с нетерпением ждем возможности услышать позицию Таджикистана как члена союза на Всемирном конгрессе по охране природы МСОП, где страна примет участие в формировании глобальной природоохранной политики и определении экологической повестки на десятилетия вперёд. Мы убеждены в том, что Таджикистан играет важную роль в принятии международных решений в области охраны окружающей среды, и надеемся на создание новых возможностей для демонстрации и расширения его достижений в области охраны природы", - отметила она.

По ее словам, вступление Таджикистана в МСОП, о котором было объявлено 31 мая этого года, является мощным заявлением о приверженности экологическому лидерству не только в Центральной Азии, но и на глобальной арене.

"Присоединившись к МСОП, Таджикистан стал частью крупнейшей и наиболее разнообразной в мире экологической сети, объединяющей более 1400 организаций — правительственных, гражданского общества и коренных народов, а также 17 000 экспертов. Это дает доступ к платформе для обмена знаниями, научно обоснованным инструментам и эффективным партнёрствам", – сказала глава МСОП.

По её словам, МСОП гордится и считает за честь принять Таджикистан в качестве государства-члена. Это партнёрство будет реализовано в конкретных действиях на местах - в тесном сотрудничестве с правительством и народом Таджикистана для сохранения природы как источника благополучия, здоровья, плодородной почвы, чистой воды, эффективно управляемых охраняемых территорий, сохранения видов и многого другого.

Напомним, что Таджикистан присоединился к МСОП в качестве 88-го государства-члена, второго из Центральной Азии после присоединения Узбекистана в 2021 году. Членство Таджикистана в организации предоставляет стране доступ к глобальной сети знаний, экспертизе, стандартам и инструментам МСОП. Это партнёрство также открывает новые возможности для сотрудничества через международные финансовые механизмы, такие как Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и Глобальный фонд рамочной программы по биоразнообразию (GBFF), способствуя достижению глобальных целей в области климата и биоразнообразия.

МСОП – это уникальное объединение, в состав членов которого входят как правительственные органы, так и организации гражданского общества. МСОП является мировым авторитетом в вопросах состояния природного мира и мер, необходимых для его сохранения.

Отметим, что Всемирный конгресс по охране природы МСОП состоится в столице ОАЭ - Абу-Даби, с 9 по 15 октября 2025 года.

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