В мае уменьшилось количество обращений в налоговые органы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В мае текущего года в налоговые органы Азербайджана поступило 32 985 обращений, что на 6,2 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана, 94,2 процента поступивших обращений составили заявления, 5,7 процента - жалобы, 0,1 процента - предложения, а исполнение 26 обращений взято на контроль.

Из поступивших обращений 65,1 процента были рассмотрены в течение отчетного периода, а 34,9% находятся в настоящее время на стадии рассмотрения.

Согласно предоставленной информации, 65,7 процента обращений были рассмотрены по существу, по 33,1 процента даны разъяснения, а по остальным приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Сообщается, что 150 решенных жалоб в основном касались камеральных налоговых проверок, регистрации налогоплательщиков, выписок по лицевым счетам, снятия финансовых санкций, действий (бездействия) налоговых органов и других вопросов.

Кроме того, в течение мая налоговые органы провели прием 82 граждан. Все обращения рассматривались индивидуально, и по каждому из них были предприняты меры, направленные на правовое урегулирование поднятых вопросов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!