Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - 14 июня 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация, сложившаяся в регионе в результате начатой Израилем операции против Ирана.

Также были обсуждены вопросы, связанные с двусторонними отношениями, в том числе подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое запланировано на 21-22 июня в Стамбуле", - отмечается в информации ведомства.

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