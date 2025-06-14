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Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе

Политика Материалы 14 июня 2025 17:36 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - 14 июня 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация, сложившаяся в регионе в результате начатой Израилем операции против Ирана.

Также были обсуждены вопросы, связанные с двусторонними отношениями, в том числе подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое запланировано на 21-22 июня в Стамбуле", - отмечается в информации ведомства.

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