ОПЕК не поддержала предупреждение МЭА по запасам нефти на фоне напряженности между Израилем и Ираном

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявил, что "в настоящее время нет изменений в поставках или динамике рынка, которые могли бы оправдать принятие ненужных мер".

Как передает Trend об этом говорится в заявлении организации.

Это заявление стало ответом на слова исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, который выразил обеспокоенность из-за израильских ударов по Ирану и отметил, что ситуация может потребовать использования резервов аварийных запасов нефти. "Система нефтяной безопасности МЭА содержит более 1,2 миллиарда баррелей аварийных запасов и доказала свою жизненно важную роль в обеспечении стабильности мировой экономики", - сказал он.

В ОПЕК отметили, что сегодняшнее сообщение исполнительного директора МЭА в социальных сетях о текущих рыночных условиях и возможном использовании аварийных запасов нефти "создает ложную тревогу и сеет страх на рынке, повторяя необоснованную необходимость применения резервов".

В организации добавили, что аналогичные оценки в прошлые годы, в том числе в 2022 году, приводили к росту волатильности рынка и преждевременному выпуску резервов, которые в итоге оказались не нужны.

"Особенно важно, чтобы комментарии о состоянии рынка базировались на проверенных данных и тщательном анализе, особенно в условиях сложной геополитической ситуации", - говорится в заявлении.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие лица.