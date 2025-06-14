Пограничная служба Ирана сбила пять израильских беспилотников в разных провинциях страны

БАКУ/ Trend/ - Пограничная служба правоохранительных органов Ирана заявила о сбитии пяти израильских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об сообщает Trend со ссылкой на информационную службу полиции Ирана.

По данным отчёта, один БПЛА был сбит в иранской провинции Западный Азербайджан, три — в провинции Ардебиль и один — в провинции Курдистан.

Напомним, что Израиль начал авиаудары по Ирану в ранние часы 13 июня, в результате которых погибли высокопоставленные военные, включая начальника штаба Вооружённых сил Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами, командующего штабом Хатем аль-Анбия Голамали Рашида, а также шесть учёных-атомщиков и других чиновников.

В ответ Иран запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Вечером 13 июня Иран объявил о начале военно-воздушной операции «True Promise 3» против Израиля, в ходе которой были нанесены удары по израильским военным объектам.