Граждане Казахстана эвакуированы из Ирана в Азербайджан - посольство

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает содействовать эвакуации иностранных граждан из Ирана.

Как сообщили Trend в посольстве Казахстана в Баку, граждане этой страны также въехали на территорию Азербайджана через погранично-пропускной пункт "Астара".

"Шесть граждан Казахстана, находившиеся на момент ракетных атак в Тегеране, были эвакуированы через сухопутную границу в Азербайджан. В их эвакуации содействовало Посольство Республики Казахстан в Азербайджанской Республике", - сказали в дипредставительстве.

Отметим, что некоторые зарубежные страны обратились к правительству Азербайджана с просьбой оказать содействие в эвакуации своих граждан из Ирана и их возвращении на родину через территорию Азербайджана.