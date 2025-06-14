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Граждане Казахстана эвакуированы из Ирана в Азербайджан - посольство

Общество Материалы 14 июня 2025 12:01 (UTC +04:00)
Граждане Казахстана эвакуированы из Ирана в Азербайджан - посольство

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает содействовать эвакуации иностранных граждан из Ирана.

Как сообщили Trend в посольстве Казахстана в Баку, граждане этой страны также въехали на территорию Азербайджана через погранично-пропускной пункт "Астара".

"Шесть граждан Казахстана, находившиеся на момент ракетных атак в Тегеране, были эвакуированы через сухопутную границу в Азербайджан. В их эвакуации содействовало Посольство Республики Казахстан в Азербайджанской Республике", - сказали в дипредставительстве.

Отметим, что некоторые зарубежные страны обратились к правительству Азербайджана с просьбой оказать содействие в эвакуации своих граждан из Ирана и их возвращении на родину через территорию Азербайджана.

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