Спустя 34 года в городе Шуша прозвенел "Последний звонок" (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Сегодня в городе Шуша впервые за 34 года прозвенел "Последний звонок" - выпускниками стали 8 учеников полной средней школы №1.

Как сообщает местный корреспондент Trend, в мероприятии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов, исполняющий обязанности директора Управления Государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов, советник министерства науки и образования Эльнур Алиев, глава Карабахского регионального управления образования Сянан Мансимли, руководители правоохранительных органов, представители общественности, педагогический коллектив и родители учеников.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна и минуты молчания в память о шехидах.

Выступающие поздравили выпускников, пожелали им успехов, стать достойными гражданами страны и источником гордости для своих семей. Затем выпускникам были вручены аттестаты.

Отметим, что последний раз "Последний звонок" в городе Шуша отмечался в 1991 году.

В 2024-2025 учебном году в полной средней школе №1 города Шуша обучалось около 200 учеников, 8 из которых окончили ее в этом году.

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