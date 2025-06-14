Состоялся V Национальный чемпионат стартапов среди учащихся Miniboss Business School Baku (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе и при организации Miniboss Business School Baku прошёл Национальный чемпионат стартапов среди детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет, сообщает Trend.

В соревновании приняли участие 22 команды, которые были оценены по двум направлениям - SIFE (Startups inInnovative Free Entrepreneurship) и SAGE (Startups forthe Advancement of a Global Environment). Проекты оценивались по критериям инновационности, прибыльности, освещения в СМИ, а также по качеству ответов на вопросы жюри. Следует отметить, что стартапы SIFE ориентированы на развитие свободного предпринимательства, в то время как SAGE представляют собой проекты, направленные на улучшение состояния глобальной экологической среды.

На открытии основатель Бакинского представительства MiniBoss Business School Нармина Гасанова отметила, что в рамках прошедшего в апреле форума те же 22 команды презентовали свои бизнес-проекты представителям местного предпринимательского сообщества - известным бизнесменам и инвесторам. По итогам презентаций стартапы были оценены жюри и получили соответствующие гранты. Эти финансовые средства, использованные в качестве стартового капитала, были направлены на реализацию представленных проектов.

"MiniBoss Business School Baku отмечает пятилетие своей деятельности, создавая основу для уверенного продвижения подрастающего поколения в предпринимательской среде, благоприятную среду, в которой дети могут свободно развиваться и уверенно двигаться к достижению поставленных целей на пути к успехам. За это короткое время мы добились больших успехов на международной арене – два раза становились чемпионами мира, один раз завоёвываливторое, и дважды завоёвывали третьи места для Азербайджана. А в рамках Целей устойчивого развития ООН среди школ были удостоены 14 международных наград. MiniBossBusiness School Baku среди 75 филиалов дважды был признан лучшим", - отметила Нармина Гасанова, подчеркнув роль команды MiniBoss Business SchoolBaku в успешной деятельности и пожелав участникам успехов.

Директор Бизнес-школы MiniBoss Алина Халафоварассказала о проведении Национального чемпионата стартапов среди детей и подростков, и его практическую значимость.

"С 15 мая на протяжении месяца проекты наши учащихся были выставлены на продажу в торговом центре Deniz Mall, и они смогли получить первоначальную прибыль", - отметила Алина Халафова.

По итогам состязания, три команды, показавшие наивысшие результаты в обеих категориях, были признаны победителями. Помимо этого, жюри определило победителей ещё в пяти специальных номинациях: "Лучшее выступление", "Самая креативная идея", "Самая инновационная идея", "Лучший дизайн продукта" и "Самое удачное название бренда".

Выступая в ходе церемонии Нармина Гасанова выразила благодарность команде Бакинского представительства MiniBoss Business School, членам жюри, учителям и родителям.

"Члены жюри сегодня были рядом с детьми, поддержали их, оценили их работу. В течении года учителя постоянно были в контакте с нашими учениками, и обучали их, и стали их друзьями, провели интересные уроки, интерактивные мастер-классы. Я уверена, что знания, которые дети получили от педагогов пригодятся им не только в рамках этого проекта, но и в будущем. Вместе с родителями проведена большая работа по выявлению и развитию бизнес потенциала подрастающего поколения. Я счастлива, что вместе мы радуемся успехам наших детей, в том числе на международной арене", - отметила основатель Бакинского представительства MiniBoss Business.

В состав жюри вошли – министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, депутат Милли Меджлиса НигярМамедова, генеральный директор Khazar Media Centre, народный артист Мурад Дадашов, председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов, председатель правления PASHA LifeInsurance Ульвия Джаббарова, заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Руфат Атакишиев, бизнес-консультант Clean Energy Jabrayil ВюсаляКеримова, председатель правления Ассоциации производителей пищевой продукции и безалкогольных напитков Азербайджана Эмин Достияри.

Сразу по завершении презентаций в рамках чемпионата состоялся традиционный MiniBoss Bazar, на котором участники представили гостям свои продукты и услуги, осуществляя их продажу на месте. В текущем году молодые предприниматели представили не только коммерчески ориентированные, но и социально значимые инициативы.

Мурад Дадашов в интервью СМИ отметил важность инновационного развития - процесса внедрения новых идей, технологий, продуктов или методов в сферы экономики, образования, науки и другие области для улучшения процессов и достижения новых результатов.

"Образование должно быть эффективным, в школах надо готовить учеников, которые будут приносить пользу развитию общества и государства. С такими талантливыми детьми Miniboss Business School мы добьемся больших успехов", - отметил Мурад Дадашов.

Miniboss Business School - единственная в своём роде школа с более чем 70 филиалами в 27 странах мира, использующая новаторские образовательные методики. Основываясь на собственной авторской программе, школа предоставляет детям и подросткам в возрасте от 6 до 17 лет широкие возможности для раскрытия предпринимательского потенциала и развития лидерских качеств.

Как и в предыдущие годы, Международная образовательная сеть Miniboss Business School в этом году организует Forum Startup, а также национальные и мировые чемпионаты среди юных предпринимателей. Отметим, что в 2025 году Мировой чемпионат пройдёт с 7 по 15 июля на Мальдивах.