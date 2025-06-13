Трое граждан Азербайджана, объявленных в международный розыск, экстрадированы в страну

БАКУ /Trend/ - В соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года Генеральной прокуратурой России удовлетворены ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан страны Ибадова Амала Сехавет оглу, Магеррамли Ризвана Кямиль оглу и Исмаилова Самира Юсиф оглу.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Генпрокуратуре Азербайджана.

Отмечается, что в отношении этих лиц были приняты постановления о привлечении в качестве обвиняемых на основании обоснованных подозрений в совершении преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, а за уклонение от следствия, они были объявлены в международный розыск.

"Вышеупомянутые лица были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции", - говорится в сообщении.

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