Цены на нефть могут превысить $150 за баррель при сохранении напряженности между Ираном и Израилем — ING

БАКУ/Trend/- Цены на нефть могут превысить $150 за баррель, если напряженность между Ираном и Израилем сохранится, сообщает Trend со ссылкой на аналитиков нидерландской банковской группы ING.

Сегодня утром цены на нефть выросли более чем на 7% после сообщений об израильских авиаударах по ядерным и военным объектам в Иране. Это резкое обострение напряженности на Ближнем Востоке значительно увеличило геополитические риски на глобальных энергетических рынках, отмечает ING в своем обзоре.

Аналитики подчеркивают, что в отличие от предыдущих атак, на этот раз под удар попали и ядерные объекты Ирана, что значительно повышает ставки и усиливает опасения по поводу возможного ответа со стороны Тегерана. «Это серьезная эскалация… Она лишь усилит неопределенность и повысит риск сбоев в региональных поставках энергии», — заявляют в ING.

Риски перебоев в поставках

По данным ING, Иран в настоящее время производит около 3,3 млн баррелей нефти в сутки, из которых на экспорт идёт примерно 1,7 млн баррелей. В случае затяжного конфликта, по мнению аналитиков, вполне возможны сценарии, при которых эти поставки будут нарушены, особенно если атаки затронут добывающую или транспортную инфраструктуру.

Такие перебои могут изменить текущий баланс рынка нефти — из состояния избытка он перейдёт к дефициту уже во второй половине года. Даже частичная потеря иранского экспорта может привести к росту цены на нефть марки Brent до $80 за баррель, хотя в дальнейшем котировки могут стабилизироваться в районе $75 в зависимости от реакции других поставщиков.

В центре внимания — Ормузский пролив

Особую тревогу вызывает возможность нарушения судоходства через Ормузский пролив — ключевую морскую артерию, через которую проходит около трети всей мировой морской торговли нефтью, то есть примерно 14 млн баррелей в сутки.

По оценкам ING, в случае эскалации конфликта цены на нефть марки Brent могут вырасти до $120 за баррель, а при ухудшении ситуации — превысить рекорд 2008 года, когда баррель нефти стоил почти $150.

Под угрозой также рынок сжиженного природного газа (СПГ). Катар, на долю которого приходится около 20% мировой торговли СПГ, осуществляет экспорт исключительно через Ормузский пролив. «Альтернативного маршрута нет», — предупреждают аналитики. Блокировка пролива может существенно сократить поставки СПГ и резко поднять цены на газ в Европе.

Возможные меры реагирования

В условиях дефицита страновые резервы нефти могут быть задействованы для стабилизации рынка. США располагают стратегическими запасами объемом свыше 400 млн баррелей и могут возглавить скоординированное высвобождение нефти.

Кроме того, ОПЕК обладает резервными мощностями в размере около 5 млн баррелей в сутки. Однако ING указывает, что основная часть этих мощностей также сосредоточена в Персидском заливе, и в случае перебоев в Ормузском проливе их использование может оказаться затруднительным.

В ING делают вывод, что в случае длительной угрозы проходу через Ормузский пролив мировое сообщество, скорее всего, предпримет скоординированные шаги для обеспечения безопасности энергетических поставок по этому стратегически важному маршруту.