БАКУ /Trend/ - Посольство Израиля в Грузии временно приостановило свою деятельность в связи с недавними событиями.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице посольства в соцсети Х.

В сообщении отмечается, что посольство полностью закрыто, а предоставление консульских услуг приостановлено.

"В связи с последними событиями посольство закрыто, консульские услуги не предоставляются. Следите за обновлениями на официальном сайте посольства", - отмечается в публикации.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штаба Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ядерных ученых и другие высокопоставленные лица. Иран потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом. В то же время иранская сторона заявляет о планах провести ответный удар по Израилю.

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