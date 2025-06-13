Названа доля турсектора в экономике Азербайджана в прошлом году

БАКУ /Trend/ - По предварительным оценкам, в прошлом году доля туристического сектора в экономике страны составила 4,5 процента, а ненефтегазового сектора - 6,7 процента.

Об этом заявила заместитель начальника отдела туристической политики и стратегии Государственного агентства по туризму Гюнай Байрамова на пресс-конференции, посвященной открытию летнего сезона в туристическом центре Шахдаг, сообщает Trend.

Она отметила, что в 2018-2024 годах производство ВВП по видам деятельности по размещению туристов и общественному питанию выросло в среднем на 3,8 процента в год, в результате чего добавленная стоимость, созданная в этом секторе за 7 лет, выросла на 30 процентов и достигла 3,1 миллиарда манатов в 2024 году.

Г.Байрамова подчеркнула, что в 2017-2024 годах количество гостиниц и предприятий гостиничного типа увеличилось на 44,4 процента, а их единовременная пропускная способность - почти на 62 процента.

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