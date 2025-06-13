Названо число раненых в результате авиаударов Израиля по Ирану

БАКУ /Trend/ - В результате авиаударов Израиля по Ирану ранены 95 человек в 12 провинциях Ирана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге заявил представитель иранского Общества Красного полумесяца Муджтаба Халеди.

По его словам, во время оказания помощи раненым в провинции Восточный Азербайджан погиб 1 спасатель.

Халеди отметил, что спасательные операции продолжаются. В них участвуют 140 команд Общества Красного полумесяца и 670 добровольцев.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие лица. Иран потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом. В то же время иранская сторона заявляет о планах нанести ответный удар по Израилю.

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