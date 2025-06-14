Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Израиля

В мире Материалы 14 июня 2025 03:06 (UTC +04:00)
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Израиля
Фото: Пресс-служба Президента Узбекистана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Израиля Исааком Герцогом, в котором призвала обе стороны конфликта проявить максимальную сдержанность и избежать дальнейшей эскалации ситуации, сообщает Trend.

В своем сообщении в социальной сети X фон дер Ляйен подчеркнула, что Израиль имеет право на самооборону и защиту своего народа, но при этом подчеркнула жизненную важность поддержания региональной стабильности.

«Я говорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом об ухудшающейся ситуации на Ближнем Востоке. Я повторил, что Израиль имеет право на самооборону и защиту своего народа. В то же время поддержание региональной стабильности имеет жизненно важное значение», — отметила она.

Глава Еврокомиссии также добавила, что дипломатические усилия являются решающим фактором для предотвращения дальнейшего обострения напряженности.

Лента

Лента новостей

Читать все новости