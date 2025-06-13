В Баку реализуется проект для коллективной социализации детей

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Азербайджанской государственной академии художеств, ОАО "Азербайджанское радио и телевидение", Исполнительной власти Хатаинского района, при поддержке Союза художников Азербайджана, Государственной художественной галереи Азербайджана, Галереи детского искусства "Хатаи" и Центра искусств "Хатаи" организуется выставка под названием “Xatirə olacaq səhnələr”, сообщили Trend Life организаторы.

К участию в проекте приглашаются дети младшего возраста.

Цель выставки - способствовать коллективной социализации детей, а также поощрить родителей к посещению с детьми художественных галерей и музеев - просветительских культурных пространств.

Возрастное ограничение: до 8 лет включительно.

К участию допускаются также работы детей иностранных граждан.

Каждый участник может представить только одну работу.

Принимаются исключительно оригинальные рисунки, являющиеся выражением индивидуальных чувств ребёнка.

Работы должны быть оформлены в раму, а также сопровождаться данными - контактным номером, фамилией, именем ребёнка и адресом.

Крайний срок приёма работ: 10 июля.

Работы, соответствующие концепции, будут экспонироваться в течение нескольких недель в Галерее детского искусства Хатаи.

Адрес для подачи работ: AZ1025, Баку, проспект Ходжалы, 62, Центр искусств Хатаи.

Для справок: тел./WhatsApp: +994 51 310 74 01.

Всем авторам будет выдан сертификат участника.

Дата и время открытия выставки будут объявлены дополнительно.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!