Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

В Баку реализуется проект для коллективной социализации детей

Культура Материалы 13 июня 2025 19:15 (UTC +04:00)
В Баку реализуется проект для коллективной социализации детей

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Азербайджанской государственной академии художеств, ОАО "Азербайджанское радио и телевидение", Исполнительной власти Хатаинского района, при поддержке Союза художников Азербайджана, Государственной художественной галереи Азербайджана, Галереи детского искусства "Хатаи" и Центра искусств "Хатаи" организуется выставка под названием “Xatirə olacaq səhnələr”, сообщили Trend Life организаторы.

К участию в проекте приглашаются дети младшего возраста.

Цель выставки - способствовать коллективной социализации детей, а также поощрить родителей к посещению с детьми художественных галерей и музеев - просветительских культурных пространств.

  • Возрастное ограничение: до 8 лет включительно.
  • К участию допускаются также работы детей иностранных граждан.
  • Каждый участник может представить только одну работу.
  • Принимаются исключительно оригинальные рисунки, являющиеся выражением индивидуальных чувств ребёнка.
  • Работы должны быть оформлены в раму, а также сопровождаться данными - контактным номером, фамилией, именем ребёнка и адресом.
  • Крайний срок приёма работ: 10 июля.
  • Работы, соответствующие концепции, будут экспонироваться в течение нескольких недель в Галерее детского искусства Хатаи.
  • Адрес для подачи работ: AZ1025, Баку, проспект Ходжалы, 62, Центр искусств Хатаи.
  • Для справок: тел./WhatsApp: +994 51 310 74 01.
  • Всем авторам будет выдан сертификат участника.
  • Дата и время открытия выставки будут объявлены дополнительно.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости