В ближайшие недели дефицит нефти не грозит — аналитик

БАКУ /Trend/ - Реальной угрозы дефицита нефти в ближайшие недели не существует.

Об этом сказал Trend специалист по геополитике Ближнего Востока и энергетический аналитик, партнёр голландской консалтинговой компании по управлению рисками VEROCY и директор по глобальной стратегии рисков Berry Commodities Сирил Виддерсховен.

По его словам, немедленные риски очевидны: если Израиль нанесёт удары по объектам углеводородной инфраструктуры, особенно по терминалам на острове Харг, экспорт нефти и газа из Ирана может быть серьёзно ограничен или даже уничтожен.

«Однако этого пока не произошло. На данный момент единственной реальной угрозой остаётся нестабильность в регионе, которая не будет воспринята спокойно перевозчиками и трейдерами. Цены пойдут вверх, но это в большей степени связано с эмоциональной реакцией и мрачными сценариями. При этом рыночные фундаментальные показатели остаются сильными, и реального дефицита нефти в ближайшие недели не ожидается. Всё может измениться, если Иран усилит конфронтацию — в этом случае Израиль обязательно нанесёт удары по объектам нефтегазовой отрасли, судоходству и другим энергетическим секторам», — добавил эксперт.

Виддерсховен также предупредил о возможных более широких последствиях на региональном уровне.

«Для Ирана одним из возможных шагов может стать атака на западные военные базы в арабском мире, поскольку Тегеран считает, что за атаками стоят США - хотя это не подтверждено, и я лично в этом сомневаюсь. Если Иран нанесёт удары по американским силам или флоту, ситуация выйдет на новый уровень. Тогда под угрозой окажутся объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне, а поставки СПГ из Катара могут быть заблокированы. Иран продолжает оказывать влияние и в Ираке, так что и там поставки нефти и газа окажутся под угрозой, что приведёт к сокращению мирового предложения», — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что, несмотря на угрозы, Иран пока не предпринял крайних шагов.

«Пока — нет. Иран угрожает, но не забывайте: нефть — это единственная жизненно важная артерия его экономики. Один аналитик даже сказал, что Ормузский пролив — это "лёгкие" Ирана: если он будет закрыт, страна задохнётся. Однако не исключено развитие событий и в других точках — в Красном море, у побережья Африки, в районе Баб-эль-Мандеба. У Ирана есть прокси-группировки и клиенты из КСИР, способные и готовые действовать», — отметил Виддерсховен.

Он также описал возможные последствия закрытия Ормузского пролива.

«Если Ормузский пролив всё же будет закрыт, значительная часть нефти ОПЕК высокого качества, крайне необходимой для западных и азиатских НПЗ на фоне санкций против России и Венесуэлы, окажется вне доступа. Это касается основных поставок из Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Кувейта и Катара. Оман не пострадает, часть объёмов из Саудовской Аравии и ОАЭ можно будет перенаправить, но не все», — пояснил он.

Что касается стратегической готовности, эксперт отметил: «Она должна быть. МЭА (энергетический регулятор стран ОЭСР) контролирует стратегические запасы нефти и нефтепродуктов во всех странах-участницах. Этого должно хватить примерно на 160 дней полного спроса. В Азии Китай имеет крупные хранилища, Индия — вопрос открытый, пока она не в состоянии полностью компенсировать дефицит. К счастью, доля нефти из арабских стран ОПЕК и из Ирана в глобальном объёме уже не так велика, как раньше», — подытожил эксперт.

Утром 13 июня Израиль нанёс авиаудары по территории Ирана. В результате атак были ликвидированы высокопоставленные военные, в том числе начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери. Также погибли командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава штаба «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, шесть учёных-ядерщиков и ряд других представителей элиты.