За время оккупации азербайджанских земель уничтожено 54 тысячи гектаров леса

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В период армянской оккупации территории Азербайджана подверглись экологическому террору, памятники природы и часть лесных массивов были уничтожены.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам, проходящем в городе Ханкенди.

По его словам, было установлено, что в период оккупации было уничтожено 54 тысячи гектаров лесных угодий. "После освобождения земель на площади 300 гектаров были проведены соответствующие восстановительные работы. В настоящее время они проводятся на площади 240 гектаров", - сказал он.

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