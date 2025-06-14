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Fitch Ratings подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне «BBB-»

Экономика Материалы 14 июня 2025 04:30 (UTC +04:00)
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне «BBB-»
Фото: Fitch Ratings

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (EDR) Азербайджана в иностранной валюте на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом, сообщает Trend.

В заявлении агентства отмечается, что рейтинг поддерживается сильным внешним балансом страны, самым низким уровнем государственного долга в категории «BBB» и высокой фискальной гибкостью благодаря активам крупного суверенного фонда благосостояния.

Fitch выделяет, что стратегические резервы Азербайджана к концу 2025 года оцениваются в $74 млрд, что на $5,9 млрд больше, чем в 2022 году. Прогнозируется, что чистые иностранные активы государства в среднем будут составлять 67% ВВП в 2025–2026 годах — показатель, существенно превышающий медианные значения для рейтингов «BBB» и «A».

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