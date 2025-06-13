Вырос товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном

АСТАНА/Trend/- Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос на 20 процентов за четыре месяца 2025 года.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель во время встречи с представителями сельскохозяйственной отрасли страны.

По словам дипломата, товарооборот между двумя странами сегодня находится на рекордных за весь период независимости значениях.

"Особенно отрадно, что в этом году Казахстан стал главным поставщиком зерна в Азербайджан. Так, в январе-мае 2025 года экспорт казахстанского зерна в Азербайджан составил 450 тысяч тонн на сумму 95 миллионов долларов, увеличившись на 86 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В общем объеме импорта Азербайджана доля казахстанской пшеницы составила рекордные 88 процентов", - сообщил посол.

Мероприятие, прошедшее в посольстве Казахстана в Баку, собрало производителей сельхозпродукции из Казахстана и представителей крупнейших холдингов, компаний, сетей супермаркетов и мукомольных предприятий Азербайджана.

В ходе встречи Байель рассказал об инвестиционных возможностях Казахстана в аграрно-промышленном комплексе, приоритетных проектах в области переработки сельхозпродукции, а также пригласил бизнесменов к активному инвестиционному и торгово-экономическому взаимодействию.