Почему Израиль нанес авиаудары по Ирану - причины и цели операции

БАКУ /Trend/ - В ночь на 13 июня в Иране произошла серия взрывов в нескольких ключевых регионах - столичном Тегеране, Исфахане и возле стратегически важного ядерного объекта в Натанзе. Эти взрывы стали результатом скоординированной воздушной операции ВВС Израиля, направленной на объекты, связанные с ядерной программой и ракетным производством Ирана.

Иранские силы ПВО были приведены в состояние боевой готовности, воздушное пространство нескольких регионов страны перекрыто, а международный аэропорт имени Имама Хомейни временно закрыт. В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что объекты в Исфахане и Бушере остались нетронутыми, однако ядерный комплекс в Натанзе попал под удары. При этом повышение уровеня радиации зафиксировано не было, что позволяет предположить ограниченность разрушений.

Долгое время Иран представлял собой одну из главных угроз для Израиля - не только в идеологическом плане, но и на практике. Правительство публично и постоянно призывает к уничтожению еврейского государства, что является не просто лозунгом, а глубоко встроенной обязательной директивой для руководства страны.

Иран позиционируется мировым лидером по спонсорству терроризма и активно инвестировал в масштабное наращивание военной мощи - с целью воплотить в жизнь свою цель уничтожения Израиля. Особое внимание уделяется развитию ядерной программы и созданию средств доставки ядерного оружия - ракет разного класса.

По отчетам МАГАТЭ, иранская ядерная программа далеко не мирная. Агентство неоднократно отмечало нарушения и признаки тайной работы по созданию ядерного оружия. На сегодняшний день Иран накопил свыше 400 килограммов урана, обогащенного до 60%, что является лишь небольшим техническим шагом до 90-процентного уровня, необходимого для производства ядерного боеприпаса. Особенно тревожит резкий рост объемов обогащенного урана за последние месяцы.

Параллельно с этим с апреля по май 2024 года шли непрямые переговоры между Ираном и США с посредничеством Омана, целью которых было ограничение ядерных амбиций Тегерана. Однако в этих раундах, как показало время, Иран использовал дипломатическую риторику для маскировки своих злонамеренных действий и ускоренного развития программы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал действия своей страны как вынужденную кампанию самообороны, направленную на предотвращение "неприемлемой угрозы". Израиль проводит операцию решительно и целенаправленно, нанося удары по военным объектам, связанным с ядерной и ракетной инфраструктурой Ирана.

Подчеркивается, что целью Израиля являются не граждане Ирана, а именно радикальные силы, угрожающие безопасности еврейского государства. Израиль прикладывает усилия, чтобы минимизировать ущерб гражданскому населению.

С точки зрения международного права, Израиль исходит из права на самооборону, реализуя его в условиях, когда угроза от Ирана становится реальной и неизбежной.

Сегодня Иран находится в нескольких шагах от создания полноценного ядерного арсенала, что стало красной чертой для Израиля и международного сообщества. Учитывая публичные призывы Тегерана к уничтожению Израиля, продолжение роста ядерной программы и военной мощи в регионе фактически ставит под угрозу само существование еврейского государства.

Военная операция Израиля - это попытка прервать этот процесс до того, как Иран получит возможность реализовать свои угрозы на практике.

Международное сообщество, в том числе МАГАТЭ, призывает Иран к прозрачности и сотрудничеству, но, как показывает опыт, режим предпочитает обман и манипуляции. Вице-президент Ирана Мохаммад Эслами, возглавляющий атомное ведомство, заявляет о мирных целях развития ядерной промышленности и неприемлемости ядерного оружия, однако за этими словами скрывается интенсивное наращивание мощностей.

Ночная операция Израиля стала кульминацией длительной эскалации иранской угрозы. Она отражает не только усилия по предотвращению создания ядерного оружия у недоброжелателя, но и глубокое стратегическое столкновение мировоззрений и национальных интересов.

Вопрос в том, как отреагирует Иран и насколько ситуация может разрастись в региональный конфликт. Очевидно одно - Израиль показал готовность к решительным действиям и не намерен ждать, пока угроза станет необратимой.