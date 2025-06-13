Азербайджан и Турция совместно строят в Карабахе центр по выращиванию саженцев

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В Карабахе создается современное хозяйство по выращиванию саженцев с использованием передовых технологий.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, выступая на заседании рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра в Ханкенди.

Он отметил, что эти саженцы будут использованы для восстановления зеленых территорий, уничтоженных армянами во время оккупации. Для скорейшего восстановления уничтоженных зеленых участков в "умной" ферме саженцев будут выращиваться саженцы различных видов деревьев и цветочных кустов.

"В течение года на этой ферме будет выращено около 2 миллионов саженцев.

Кроме того, совместно с Турцией и Азербайджаном в Джебраильском районе строится новый центр по выращиванию саженцев. Этот центр планируется сдать в эксплуатацию до конца года. Таким образом, Турция также внесет значительный вклад в восстановление лесного покрова, уничтоженного во время армянской оккупации", - подчеркнул В.Керимов.

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