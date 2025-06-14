Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Fitch прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2025–2026 годах

Экономика Материалы 14 июня 2025 07:56 (UTC +04:00)
Fitch прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2025–2026 годах
Фото: Fitch Ratings

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Среднегодовая инфляция в Азербайджане снизится до 5,3% в 2025 году и до 4,6% в 2026 году.

Об этом говорится в отчёте международного рейтингового агентства Fitch Ratings, передаёт Trend.

Как отмечается в документе, ожидаемые показатели инфляции остаются в пределах целевого диапазона Центрального банка Азербайджана (4% ± 2 процентных пункта).

Несмотря на умеренное снижение инфляционного давления, аналитики Fitch не прогнозируют смягчения процентной ставки со стороны Центробанка до 2026 года. Причиной тому служат сохраняющиеся инфляционные риски и проведение сдержанной денежно-кредитной политики.

Согласно отчёту, годовая инфляция в стране за январь–май 2025 года составила 5,9%. В агентстве отмечают, что на этот показатель повлиял эффект низкой базы прошлого года, а также повышение минимальной заработной платы в первом квартале текущего года.

Лента

Лента новостей

Читать все новости