Решение Тегерана об участии в следующем раунде переговоров с США пока не принято - Бегаи

БАКУ /Trend/ - Решение Тегерана об участии в следующем раунде косвенных переговоров между Ираном и США пока не принято.

Как сообщает в субботу Trend, об этом 14 июня на брифинге заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, для Ирана немыслимо предположить, что израильские авиаудары по иранской территории были совершены без координации с США или как минимум без одобрения Вашингтона.

Бегаи отметил, что США на практике сделала шаг, который свидетельствует о бессмысленности переговоров и диалога.

"С одной стороны, они заявляют о стремлении к соглашению по определённому вопросу, а с другой — распределяют роли, позволяя Израилю наносить удары по территориальной целостности Ирана", - добавил он.

Отметим, что 12, 19, 26 апреля, а также 11 и 23 мая состоялись переговоры между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы. Переговоры проходили при посредничестве министра иностранных дел Султаната Оман Омана Сайида Бадра. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Сейед Аббас Арагчи, а американскую — специальный представитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Первый, третий и четвертый раунды переговоров прошли в столице Омана Маскате, а второй и пятый — в столице Италии Риме.

Напомним, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие высокопоставленные лица.

В тот же вечер Иран ответил Израилю операцией «Истинное Обещание III»: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к человеческим жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!