Эвакуированные из Ирана в Азербайджан граждане направлены в Баку на автобусах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, сегодня утром шесть граждан Казахстана пересекли границу Азербайджана через контрольно-пропускной пункт "Астара".

Как передает в субботу Trend, позже границу пересекла часть группы из 90 человек, в состав которой входили участники симфонического оркестра и деятели искусств из России.

На данный момент два автобуса уже отправлены в Баку. Ожидается заполнение и отправка третьего.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие высокопоставленные лица.

В тот же вечер Иран ответил Израилю операцией «Истинное Обещание III»: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к человеческим жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям.

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