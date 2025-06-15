В Тегеране взорваны нефтяной и топливный склады - Министерство нефти Ирана

БАКУ/ Trend/ - В результате израильского авиаудара по Ирану произошли взрывы на нефтяном складе на северо-западе Тегерана и топливном складе на юге.

Как сообщает Trend, об этом заявило Министерство нефти Ирана.

Согласно информации, на место происшествия немедленно были направлены пожарные и спасатели.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие лица.