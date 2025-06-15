Иран увеличил импорт продукции из Турции

БАКУ /Trend/ - За два месяца текущего иранского года (21 марта – 21 мая 2025 года) импорт ненефтяных продуктов из Турции в Иран вырос на 23,6% в стоимостном выражении и на 11% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта – 20 мая 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

По данным статистики, за этот период Иран импортировал из Турции 1,08 млн тонн продукции на сумму около 1,37 млрд долларов. В прошлом году в этот же период объем импорта составил 970 тысяч тонн на сумму 1,1 миллиарда долларов.

Основные категории импортируемой продукции включают различное оборудование, продукты питания, сырье, ткани и другие товары.

Согласно статистическим данным, товарооборот Ирана с Турцией за первые два месяца текущего иранского года составил около 2,25 млн тонн на сумму около 2,04 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого год товарооборот увеличился на 11,2% в стоимостном выражении и сократился на 4,3% в весовом.

Кроме того, за два месяца импорт ненефтяной продукции в Иран составил 5,92 млн тонн на сумму 8,47 млрд долларов. Этот показатель снизился на 7,8% в стоимостном выражении, но увеличился на 1,16% в весовом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Добавим, что при импорте продукции Иран в основном делает упор на импорт необходимых товаров, и налагает ограничения на продукцию, произведимую внутри страны.

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