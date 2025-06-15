Иран обвинил США и Европу в предоставлении Израилю разведданных перед ударами по Тегерану

БАКУ/ Trend/ - США и ряд европейских стран предоставили Израилю разведданные и вооружение перед нанесением ударов по Ирану.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании кабинета министров.

«Вместо того, чтобы предотвратить эти варварские атаки, мы видим, как США и ряд европейских стран оказывают Израилю политическую поддержку, включая оружие и разведданные. Самолёты, ракеты и вооружение, которые Израиль использует против нас, были предоставлены именно этими государствами», — отметил Пезешкиан.

По его словам, один из американских чиновников в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что якобы Израиль "не способен предпринимать действия без разрешения США".