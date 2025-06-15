Иран выпустил 50 баллистических ракет по Израилю

БАКУ/ Trend/ - Иран выпустил 50 баллистических ракет по территории Израиля.

Как сообщает Trend, израильские военные призвали жителей Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы немедленно укрыться.

Системы ПВО страны активированы и пытаются перехватить ракеты, в ряде городов сработала тревожная сигнализация.

Одновременно с этим центральный офис полиции Тегерана подвергся бомбардировке. По предварительным данным, одна из ракет упала недалеко от здания парламента, имеются жертвы среди гражданского населения. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что если Израиль не прекратит удары, ответ со стороны Тегерана будет ещё более жёстким.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что ответ Израиля будет суровым. Он обвинил Иран в попытке стереть Израиль с лица земли и заверил, что государство победит в этой войне.