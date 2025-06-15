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Эрдоган обсудил с Трампом конфликт между Израилем и Ираном

В мире Материалы 15 июня 2025 20:56 (UTC +04:00)
Эрдоган обсудил с Трампом конфликт между Израилем и Ираном
Фото: TRT

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который на минувших выходных провел второй телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудил ситуацию вокруг конфликта между Израилем и Ираном, сообщает Trend.

По информации офиса турецкого лидера, Эрдоган приветствовал позицию Трампа, направленную на прекращение военных действий и деэскалацию конфликта.

Президент Турции также подчеркнул, что обострение напряженности между Израилем и Ираном наносит серьезный и необратимый экономический и гуманитарный ущерб обеим сторонам.

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