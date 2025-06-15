Эрдоган обсудил с Трампом конфликт между Израилем и Ираном

БАКУ/ Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который на минувших выходных провел второй телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудил ситуацию вокруг конфликта между Израилем и Ираном, сообщает Trend.

По информации офиса турецкого лидера, Эрдоган приветствовал позицию Трампа, направленную на прекращение военных действий и деэскалацию конфликта.

Президент Турции также подчеркнул, что обострение напряженности между Израилем и Ираном наносит серьезный и необратимый экономический и гуманитарный ущерб обеим сторонам.