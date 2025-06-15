Израиль атаковал международный аэропорт в Мешхеде

БАКУ/ Trend/ - Израиль нанес авиаудар по международному аэропорту Шахид Хашеминежад, расположенному в городе Мешхед на северо-востоке Ирана, в провинции Хорасан, сообщает Trend.

По имеющимся данным, в результате удара была повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта.

Отметим, что Израиль продолжает серию военных авиаударов по территории Ирана. По сообщениям, атакам подвергся ряд стратегически важных объектов в Тегеране.

Следует отметить, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-атомщиков и высокопоставленных чиновников.