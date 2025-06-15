Граждане Кыргызстана эвакуированы из Ирана в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает оказывать содействие в эвакуации иностранных граждан из Ирана.

Как сообщает Trend, граждане Кыргызстана также пересекли азербайджанскую границу через погранично-пропускной пункт "Астара".

Семь граждан Кыргызстана, находившихся в Тегеране во время ракетных ударов, были эвакуированы через сухопутную границу в Азербайджан. Остальные прибыли в течение последних часов.

Всего эвакуировано 28 человек - как сотрудники диппредставительства и члены их семей.

Отмечается, что ряд иностранных государств обратился к правительству Азербайджана с просьбой оказать содействие в эвакуации своих граждан из Ирана и их транзите на родину через территорию Азербайджана.