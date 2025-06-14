Закрытие Ормузского пролива маловероятно, но риск повышает волатильность на рынке — Rystad Energy

БАКУ/Trend/ - Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке вызвала рост цен на нефть в пятницу утром, поскольку рынок готовится к возможным последствиям после упреждающего удара Израиля по Ирану — что стало изменением прежней динамики конфликта между двумя странами.

Как сообщает в субботу Trend, глава отдела геополитического анализа Rystad Energy Хорхе Леон отметил, что удар Израиля означает смену региональной динамики и поднял нефтяную риск-премию до 8 долларов за баррель.

«Рынок внимательно следит за реакцией Ирана. В маловероятном сценарии, если Иран нарушит поставки нефти через Ормузский пролив, мы можем столкнуться со значительным шоком предложения и резким ростом цен», - сказал он.

Аналитик подчеркнул, что в отличие от предыдущих инцидентов, когда Иран первым инициировал атаки, а Израиль отвечал, на этот раз первый шаг сделал Израиль — и это может серьезно повлиять на восприятие рынком риска дальнейшей эскалации.

Хорхе Леон подчеркнул, что Ормузский пролив остается ключевой точкой напряженности.

«Через узкий водный путь ежедневно проходит около 12 миллионов баррелей нефти, более 80% из которых направляется в Азию. С учетом нефтепродуктов общий объем перевозок может достигать 20 миллионов баррелей в сутки. Хотя у таких стран, как Саудовская Аравия и ОАЭ, есть трубопроводная инфраструктура в обход пролива — в частности, нефтепроводы East-West и Хабшан-Фуджейра, — их суммарная пропускная способность покрывает лишь около половины объема текущих поставок», - сказал он.

Хорхе Леон напомнил, что, несмотря на регулярные угрозы Ирана перекрыть Ормузский пролив, страна ни разу не осуществляла полноценную блокаду. Ранее Тегеран прибегал к таким мерам, как глушение GPS-сигналов и задержание танкеров, что повышало риски судоходства, но не останавливало экспорт полностью. Пролив находится в совместном управлении с Оманом, и по словам эксперта, любая попытка Ирана нарушить навигацию, скорее всего, вызовет резкую международную реакцию — не только со стороны стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (СCАГПЗ), но и крупных импортеров нефти, таких как Китай.

Аналитик считает полное закрытие Ормузского пролива маловероятным, однако даже сама возможность такого сценария способствует росту волатильности и подчеркивает важность геополитических факторов в формировании глобального энергетического рынка.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие высокопоставленные лица.

В тот же вечер Иран ответил Израилю операцией «Истинное Обещание III»: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к человеческим жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям.