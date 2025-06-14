Назначен новый командующий ВВС КСИР Ирана

БАКУ /Trend/ - Командующим Военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана назначен бригадный генерал Сейед Меджид Мусави.

Как сообщает в субботу Trend, соответствующее решение принял Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи.

В соответствии с решением, после гибели генерала армии Амира Али Хаджизаде в результате израильских авиаударов по Ирану, ВВС КСИР будет возглавлять бригадный генерал Сайед Маджид Мусави.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие высокопоставленные лица.

В тот же вечер Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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