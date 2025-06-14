БАКУ /Trend/ - Деятельность аэропортов в Иране приостановлена на неопределенный срок.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в уведомлении Иранской компании по управлению аэропортами и аэронавигацией.

Сообщается, что согласно решению, принятому Организацией гражданской авиации Ирана, вылеты из аэропортов страны временно приостановлены в целях обеспечения безопасности граждан.

Отмечается, что в случае изменения ситуации и принятия нового решения будет сделано официальное заявление.

Отметим, что накануне Организация гражданской авиации Ирана заявила о приостановке всех полетов на территории страны до 14:00 14 июня.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие высокопоставленные лица.

В тот же вечер Иран ответил Израилю операцией «Истинное Обещание III»: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к человеческим жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям.

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