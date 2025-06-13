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В Азербайджане расширяется список лиц, имеющих право на получение дипломатического паспорта

Общество Материалы 13 июня 2025 16:06 (UTC +04:00)
В Азербайджане расширяется список лиц, имеющих право на получение дипломатического паспорта

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана расширило список лиц, которым будут выдаваться дипломатические паспорта.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О паспортах", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, получить дипломатический паспорт смогут и заместители руководителя отдела или приравненного к нему структурного подразделения Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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