В Азербайджане расширяется список лиц, имеющих право на получение дипломатического паспорта

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана расширило список лиц, которым будут выдаваться дипломатические паспорта.
Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О паспортах", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно законопроекту, получить дипломатический паспорт смогут и заместители руководителя отдела или приравненного к нему структурного подразделения Администрации Президента Азербайджанской Республики.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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