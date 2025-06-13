Ipoteka Bank OTP Group финансирует крупнейшие ветропроекты Узбекистана в Бухаре
Ipoteka Bank OTP Group сделал важный шаг в поддержке перехода Узбекистана на «зеленую» энергетику, став ключевым финансистом двух крупных ветропарковых проектов в Бухарском регионе.
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