Иран подтвердил гибель еще одного генерала КСИР в результате авиаудара Израиля

БАКУ /Trend/ - Генерал Амир Али Хаджизаде, командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), погиб в результате израильского авиаудара по Ирану.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Департамент по связям с общественностью КСИР.

Согласно информации, в результате удара Израиля по одному из центров, принадлежащих КСИР, вместе с генералом Амиром Али Хаджизаде погибла группа военнослужащих.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие лица. Иран потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом. В то же время иранская сторона заявляет о планах нанести ответный удар по Израилю.

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