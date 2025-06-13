Период первого руководства Гейдара Алиева стал важным этапом в развитии онкологической службы Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Период первого руководства Гейдара Алиева стал важным этапом в развитии онкологической службы Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в своем выступлении на Первом конгрессе онкологов Организации тюркских государств в Баку.

По его словам, один из ключевых импульсов развитию онкологической службы в те годы был дан благодаря инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева - по его личному поручению азербайджанские специалисты проходили обучение в ведущих онкологических центрах СССР.

"Эти специалисты впоследствии сыграли значительную роль в становлении системы здравоохранения и медицинской науки в Азербайджане, особенно в области онкологии",- отметил министр.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!